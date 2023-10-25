Жительница Витебска распылила перцовый газ в лицо фельдшеру скорой помощи

Недавно завершился суд над жительницей Витебска, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла нападение на одну из сотрудниц бригады скорой медицинской помощи, распылив ей газ из перцового баллончика в лицо.

История началась, когда девушка гостила у своих родителей в агрогородке Мокшаны, Сенненского района. Отец ушел на работу, а дочь и мать начали употреблять алкоголь. В определенный момент старшей женщине стало плохо, и дочка вызвала скорую.

Сначала приехала помощница врача местной больницы, которая выписала женщине направление на госпитализацию. Позже, к больной прибыла карета скорой медицинской помощи.

Две медицинские работницы из бригады “скорой” осмотрели женщину и сообщили, что она будет отправлена в больницу согласно направлению. Однако женщина отказалась от госпитализации, но из-за своего состояния она не могла написать письменный отказ сама. Когда ее дочь попыталась это сделать, ей было сказано, что письмо должна написать сама больная.

Это вызвало гнев у дочки и работницы “скорой” решили покинуть место событий и выйти на улицу. Однако девушка последовала за ними и, увидев фельдшера, сидящую на скамейке, она атаковала ее, распылив перцовый газ в ее лицо.

В результате этого инцидента медицинский работник получила химический ожог конъюнктивы обоих глаз 1 степени, а также травматическую эрозию роговицы правого глаза. Эти повреждения были признаны телесными повреждениями, которые не вызвали кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. Впоследствии медработница обратилась в полицию, подав заявление.

5 октября суд Сенненского района признал жительницу Витебска виновной в особо агрессивном хулиганстве. Согласно части 3 статьи 339 Уголовного кодекса, ей был назначен приговор в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, она была обязана выплатить потерпевшей 750 рублей в качестве материальной компенсации за моральный вред, дополнительно к 250 рублям, которые уже были переданы потерпевшей.