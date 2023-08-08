В Витебске хулиган после полученного замечания распылил газ в лицо мужчине

5 августа в милицию поступило сообщение, о том, что в больницу был доставлен 35-летний житель областного центра с телесными повреждениями.

Медики диагностировали у витебчанина контузию средней тяжести и серьезную травму левого глаза. По горячим следам сотрудники Октябрьского РОВД задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний витебчанин.

Как выяснилось, инцидент произошел возле дома пострадавшего. Возвращаясь с работы, витебчанин заметил, как неизвестный справляет нужду под окнами многоэтажки на проспекте Фрунзе. Он сделал замечание, после чего между мужчинами произошел словесный конфликт. Выяснив отношения, потерпевший пошёл в сторону своего дома. В этот момент хулиган догнал его и в упор выстрелил несколько раз из пускового охотничьего устройства. Попадания пришлись в область головы.

Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.