Врач из Витебска осужден за получение незаконных выплат в размере около 33 000 евро

Витебск
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В Витебске вынесен приговор медицинскому работнику из одной из местных больниц, который получал незаконные выплаты в особо крупном размере, в обмен на рекомендации пациентам использовать эндопротезы, произведенные определенной компанией.

Судебное расследование установило, что этот врач, работавший в Витебске, Минске и Минской области, принимал на себя суммы в размере не менее 32 800 евро через различные каналы, включая от директора и учредителя частной организации. Он получал эти деньги за консультации пациентов по использованию определенных эндопротезов при лечении суставов и за выполнение оперативных вмешательств, связанных с эндопротезированием тазобедренного сустава.

Кроме того, врач трижды в 2020 году принимал деньги в своем рабочем кабинете за работу, связанную с оперативными процедурами и лечением пациентов и их семей, в сумме 300 долларов США и 100 беларуских рублей.

Суд Первомайского района Витебска признал врача виновным в получении незаконных выплат в особо крупном размере. Он был приговорен к трехлетнему лишению свободы и штрафу в размере 11 100 рублей, при этом лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с решением суда, к осужденному применена отсрочка исполнения основного наказания на срок 2 года. Кроме того, весь доход, полученный в результате преступных действий, был возвращен государству по требованию прокуратуры Витебской области.

Этот приговор пока не окончательный и может быть обжалован и пересмотрен в апелляционном порядке.

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