Медики: среди заболевших в Витебске – более 60 процентов детей

Витебская область
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После нетипично теплого сентября витебчане достаточно резко окунулись в холодный октябрь. Температурные качели привели к повышению заболеваемости среди детей и взрослых.

В Витебске наблюдается незначительный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). На территории города циркулируют аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус.

С 9 по 15 октября в городе было зарегистрировано 5088 случаев ОРИ. Этот показатель ниже, чем был в первую неделю месяца. Эпидемический уровень заболеваемости не превышен.

Ситуация по заболеваемости взрослого населения остается стабильной. Более 60 % среди заболевших в городе – дети от 0 до 18 лет.

Как предотвратить простуду и можно ли вообще избежать сезонных инфекций?

Витебская область здоровье простуда
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