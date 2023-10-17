В Чашникском районе поездом смертельно травмирован 30-летний мужчина

Витебская область
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Вечером 16 октября в Чашникском районе под колесами дизель-поезда, следовавшего по маршруту Орша-Лепель, погиб 30-летний житель Минска.

Установлено, что мужчина находился в гостях у своей знакомой в Чашниках. Вечером 15 октября между ними произошла ссора, в ходе которой он порвал свой паспорт, разбил мобильный телефон и ушел. На следующий день тело минчанина с травмами характерными для наезда железнодорожного транспорта обнаружено машинистом.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертных исследований.

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