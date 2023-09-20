В Глубокском районе полностью сгорел комбайн

18 сентября в 15-20 в службу спасения поступило сообщение о пожаре кормоуборочного комбайна в поле в деревне Белевичи Глубокского района.

Прибывшие к месту сообщения спасатели наблюдали открытое горение комбайна КВК-800 Полессе FS80-5, 2016 года выпуска, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Константинов Двор». До прибытия подразделений МЧС водитель комбайна, 1978 года рождения, пытался потушить огонь с помощью огнетушителя, однако самостоятельно не справился.

Пожар был ликвидирован спасателями. Огнем полностью уничтожен комбайн.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – короткое замыкание электрической проводки комбайна.