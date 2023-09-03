В Глубокском районе загорелся комбайн

Днем, 2 сентября, спасателям поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна вблизи г.п. Кривичи Глубокского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение комбайна КВК-800, 2013 года выпуска, принадлежащего сельхозпредприятию «Мнюто».

В ходе дознания, стало известно, что кормоуборочный комбайн проводил работы в поле по сбору кукурузы. Водитель, 1974 г.р., обнаружил загорание в движении, покинул комбайн самостоятельно и до прибытия подразделений МЧС попытался потушить огонь с помощью огнетушителя, однако с задачей не справился.

Прибывшие спасатели-пожарные потушили пожар за считанные минуты.

Огнем повреждены кабина, моторный отсек и колеса комбайна.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – короткое замыкание электрической проводки комбайна.