В Глубокском районе загорелся комбайн

Витебская область
Автор Опубликовано

Днем, 2 сентября, спасателям поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна вблизи г.п. Кривичи Глубокского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение комбайна КВК-800, 2013 года выпуска, принадлежащего сельхозпредприятию «Мнюто».

В ходе дознания, стало известно, что кормоуборочный комбайн проводил работы в поле по сбору кукурузы. Водитель, 1974 г.р., обнаружил загорание в движении, покинул комбайн самостоятельно и до прибытия подразделений МЧС попытался потушить огонь с помощью огнетушителя, однако с задачей не справился.

Прибывшие спасатели-пожарные потушили пожар за считанные минуты.

Огнем повреждены кабина, моторный отсек и колеса комбайна.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – короткое замыкание электрической проводки комбайна.

В Брагинском районе в поле горел комбайн

Витебская область происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.