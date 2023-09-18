За незаконный оборот алкогольной продукции задержан житель Полоцка

Оперативники из Полоцкого РОВД задержали 51-летнего жителя Полоцка, который незаконно перевозил из России 320 литров спирта и 200 литров водки, не оплатив необходимые беларуские акцизы. Инцидент был доложен в УВД Витебского облисполкома.

По утверждению задержанного, он приобрел эти алкогольные напитки для собственного потребления.

Мужчине предъявлен административный протокол в соответствии с частью 2 статьи 13.21 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за незаконное перемещение алкогольной продукции в количестве, превышающем установленные нормы.

За это правонарушение ему грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин, а также конфискация всей контрабандной алкогольной продукции.