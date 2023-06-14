Египтянин выносил из витебских магазинов элитный алкоголь

Витебск
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Попытку вынести из супермаркета элитный алкоголь предотвратили витебские правоохранители. В их руках оказался и сам воришка. Выяснилось, что спиртные напитки на сумму боле, чем 500 рублей мимо кассы нес бывший студент одного из ВУЗов областного центра.

23-летнего жителя Египта недавно отчислили. До этого он уже успел засветиться в криминальных сводках и даже получить судимость. План молодого человека был прост: он заходил в различные магазины Витебска, забирал с полок несколько дорогих бутылок с алкоголем и выносил их.

Во время очередного похода он привлек внимание сотрудников службы безопасности. После приезда милиции выяснилось, что подозрения были обоснованы. В ходе дальнейших разбирательств стало ясно, что походы за элитным алкоголем носили для подозреваемого регулярный характер. Молодой человек задержан, устанавливаются все эпизоды его похождений.

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