Система видеопоказа для КЗ «Витебск» подорожала в два раза

Система видеопоказа, предназначенная для крупного зала концертного комплекса “Витебск”, подорожала в два раза по сравнению с предыдущей попыткой закупки. Управляющая компания города Витебска (УКС) объявила новый аукцион для приобретения этой системы.

На первом электронном аукционе, который прошел ранее, планировалось закупить оборудование для системы видеопоказа в большом зале, включая медиасервер, управляющую консоль и другое связанное оборудование, за ориентировочную стоимость в 900 000 рублей. Однако этот аукцион был объявлен несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.

В этот же день было опубликовано новое приглашение на аукцион, и ориентировочная стоимость закупки уже составила 1 980 000 рублей. Согласно условиям, оборудование должно быть установлено в концертном зале до 22 декабря. Средства на приобретение системы видеопоказа планируется выделить из городского бюджета Витебска.

Также стоит отметить, что ранее для концертного зала был приобретен огромный светодиодный экран за практически ту же сумму, также из средств городского бюджета.