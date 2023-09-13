В лесу в Витебской области нашли угнанный в Борисове автомобиль

Неработающий 29-летний житель Докшицкого района распивал спиртные напитки в компании своих знакомых в Борисове. К моменту, когда нужно было возвращаться домой мужчина решил, что пешком идти не хочется и решил “одолжить” авто и доехать домой.
На глаза фигуранту попалась автомашина VolkswagenPassat. Подозреваемый вскрыл автомобиль без особых проблем и благополучно уехал на нем домой.
Владелец транспортного средства обнаружил пропажу утром следующего дня и сразу же обратился в милицию.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Борисовского РУВД совместно с коллегами УВД Минского облисполкома обнаружили машину сгоревшей в лесном массиве Докшицкого района.
Еще спустя непродолжительное время в этом же районе, по месту жительства, правоохранители задержали подозреваемого – 29-летнего жителя д. Северное Гнездилово Докшицкого района.
Правоохранителям предстоит установить причины возгорания транспортного средства. Со слов фигуранта произошло самовозгорание.
В отношении задержанного районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Угон). Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние.
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