В лесу в Витебской области нашли угнанный в Борисове автомобиль

Неработающий 29-летний житель Докшицкого района распивал спиртные напитки в компании своих знакомых в Борисове. К моменту, когда нужно было возвращаться домой мужчина решил, что пешком идти не хочется и решил “одолжить” авто и доехать домой.

На глаза фигуранту попалась автомашина VolkswagenPassat. Подозреваемый вскрыл автомобиль без особых проблем и благополучно уехал на нем домой.

Владелец транспортного средства обнаружил пропажу утром следующего дня и сразу же обратился в милицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Борисовского РУВД совместно с коллегами УВД Минского облисполкома обнаружили машину сгоревшей в лесном массиве Докшицкого района.

Еще спустя непродолжительное время в этом же районе, по месту жительства, правоохранители задержали подозреваемого – 29-летнего жителя д. Северное Гнездилово Докшицкого района.

Правоохранителям предстоит установить причины возгорания транспортного средства. Со слов фигуранта произошло самовозгорание.

В отношении задержанного районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Угон). Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние.