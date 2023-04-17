В Докшицком районе во время ремонта загорелась машина — погиб 20-летний парень, а дом и машина сгорели

В Докшицком районе в результате пожара сгорел частный дом и находившийся рядом автомобиль Volkswagen Passat. Не обошлось и без жертв — во время тушения спасатели обнаружили тело 20-летнего парня. Трагедия произошла 14 апреля.

В доме жила хозяйка-пенсионерка 1959 года рождения вместе с сыном 1995 года рождения. На момент возникновения пожара в гостях находились еще четверо человек: трое мужчин и женщина.

По предварительным данным, молодые люди занимались ремонтом автомобиля. Спустя время произошло его возгорание, которое было ликвидировано с помощью огнетушителя. Позже компания снова обнаружила возгорание автомобиля, но огонь уже перекинулся и на жилой дом.

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, такэже уничтожено имущество и припаркованный рядом с домом Volkswagen Passat.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства гибели молодого человека и причина пожара устанавливаются.