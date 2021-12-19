Пожар в частном доме в Витебске унес человеческую жизнь

16 декабря в ночное время в Витебске тушили частный дом на ул. 1-я Новосуражская.

Как сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе Витебского ОУМЧС, к моменту приезда пожарных жилая постройка горела открытым пламенем. В определенный момент в помещении произошло обрушение перекрытия между первым этажом и чердачным помещением, сообщили в ведомстве.

В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили внутри дома человеческий труп. Как выяснилось, погибшим являлся хозяин постройки – мужчина 1978 года рождения.

По предварительной версии, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем. Вместе с тем работа по выяснению всех обстоятельств ЧП продолжается.