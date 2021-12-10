В Орше на пожаре дома погиб мужчина

9 декабря около 22:00 в службу «101» поступило сообщение о пожаре дома по улице 1 Мая в городе Орша.

Когда прибыли подразделения МЧС к месту вызова, наблюдалось горение внутри деревянного дома. В ходе тушения пожара в комнате на кровати обнаружен обгоревший труп мужчины. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС. По информации ведомства, личность погибшего устанавливается.

Пожар ликвидирован. Однако в результате горения в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество, стены.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.