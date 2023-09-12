Неуплату более 2 млн. рублей налогов выявил КГК Витебской области

Витебская область
Автор Опубликовано

Более Br2,5 млн налогов недоплатил крупный девелопер из Витебска, в собственности семьи которого находились 65 объектов недвижимости.

Семья витебского бизнесмена на протяжении восьми лет сдавала в аренду коммерческую недвижимость. В собственности родственного синдиката насчитывалось 65 объектов недвижимости, включая крупный торговый центр, один из рынков в областном центре и складское помещение.

Они применяли специальный режим налогообложения. За счет применения льготной схемы налогообложения коммерсант уклонился от уплаты налогов более чем на Br2,5 млн. В отношении него и его четырех пособников управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбудило уголовное дело. Правоохранители провели восемь обысков, наложили арест на 65 объектов недвижимости подозреваемых, общей стоимостью почти в Br95 млн.

Руководитель преступного синдиката был задержан. Фигуранты уголовного дела добровольно перечислили в бюджет Br330 тыс.

Налоги: очередное увеличение

Витебская область криминал
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.