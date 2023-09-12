Неуплату более 2 млн. рублей налогов выявил КГК Витебской области

Более Br2,5 млн налогов недоплатил крупный девелопер из Витебска, в собственности семьи которого находились 65 объектов недвижимости.

Семья витебского бизнесмена на протяжении восьми лет сдавала в аренду коммерческую недвижимость. В собственности родственного синдиката насчитывалось 65 объектов недвижимости, включая крупный торговый центр, один из рынков в областном центре и складское помещение.

Они применяли специальный режим налогообложения. За счет применения льготной схемы налогообложения коммерсант уклонился от уплаты налогов более чем на Br2,5 млн. В отношении него и его четырех пособников управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбудило уголовное дело. Правоохранители провели восемь обысков, наложили арест на 65 объектов недвижимости подозреваемых, общей стоимостью почти в Br95 млн.

Руководитель преступного синдиката был задержан. Фигуранты уголовного дела добровольно перечислили в бюджет Br330 тыс.