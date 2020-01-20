Бизнесмен из Орши недоплатл налогов на 100 тыс долларов, ему дали 3,5 года колонии

Суд Оршанского района вынес приговор директору оршанской частной торговой фирмы за уклонение от уплаты налогов в размере более 270 тыс рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере бизнесмен получил срок 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. В январе 2020 года приговор вступил в законную силу.

Коммерческая организация из г. Орши занималась реализацией в России белорусской текстильной продукции (полотенца, постельное белье, льняные изделия). Однако в бухгалтерском учете фирмы выручка от продажи продукции не отражалась в полном объеме. Данный факт выявили оперативники Борисовского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску в ходе проверки этой коммерческой организации.

Установлено, что белорусский текстиль продавали за наличный расчет на рынках г.Смоленска и Смоленской области, а в бухгалтерский учет помещали не соответствующие действительности первичные документы о реализации продукции по заниженной цене, оформленные от имени лжепредпринимательских структур, сообщает пресс-служба КГК. Это влекло занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налогов.