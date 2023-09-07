Житель Витебской области после общения с мошенниками лишился почти трех тысяч рублей

3 сентября, находясь по месту жительства, мужчина воспользовался ноутбуком, чтобы через интернет-банкинг оплатить услуги мобильного оператора. В поисковой строке браузера он написал искомое сочетание слов: «беларусбанк интернет банкинг». Мужчина кликнул по первой выданной поисковым агрегатором ссылке и перешёл на сайт, который, как выяснили эксперты позже, был поддельным, но внешне не отличался от оригинального. Единственное, в чём была разница между ними, так это в электронных адресах.

Не обратив внимания, мужчина продолжил пользоваться поддельным ресурсом. После ввода данных – логина и пароля от учётной записи для оригинального сайта – с банковской карты было списано 2800 рублей.

Мужчина обратился к специалистам банка, которые пояснили ему, что он воспользовался поддельным сайтом.