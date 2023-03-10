Жительница Витебска лишилась 14000 рублей став жертвой фишинга

Витебск
Автор Опубликовано

Юрист одного из предприятий Витебска собралась оплатить коммунальные услуги,  сделать это решила привычным способом – в сети интернет.

Набрав в поисковике название известного в республике банка, тут же получила список ссылок, а перейдя по одной из них сразу оказалась на страничке, которая содержала поля для ввода реквизитов, позволяющих осуществлять операции по привязанным банковским картам. Только вот на доменное имя сайта женщина не посмотрела. Оно максимально напоминало адрес оригинального портала банковского учреждения, так 46-летняя витебчанка попала на фишинговый сайт-клон.

После того, как женщина ввела логин и пароль к интернет-банкингу, данные попадали в руки мошенников. Обнаружив, что с ее банковской карточки списаны 14 000 рублей, потерпевшая обратилась в милицию.

Тренер одной из спортивных школ Витебска стала очередной жертвой фишинга

Витебск криминал мошенничество
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by