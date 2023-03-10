Жительница Витебска лишилась 14000 рублей став жертвой фишинга

Юрист одного из предприятий Витебска собралась оплатить коммунальные услуги, сделать это решила привычным способом – в сети интернет.

Набрав в поисковике название известного в республике банка, тут же получила список ссылок, а перейдя по одной из них сразу оказалась на страничке, которая содержала поля для ввода реквизитов, позволяющих осуществлять операции по привязанным банковским картам. Только вот на доменное имя сайта женщина не посмотрела. Оно максимально напоминало адрес оригинального портала банковского учреждения, так 46-летняя витебчанка попала на фишинговый сайт-клон.

После того, как женщина ввела логин и пароль к интернет-банкингу, данные попадали в руки мошенников. Обнаружив, что с ее банковской карточки списаны 14 000 рублей, потерпевшая обратилась в милицию.