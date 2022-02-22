Тренер одной из спортивных школ Витебска стала очередной жертвой фишинга

Витебск
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На одной из торговых онлайн-площадок девушка-тренер одной из спортивных школ Витебска разместила объявление о продаже фена. Вскоре на ее объявление откликнулся покупатель. Участники сделки связались через мессенджер.

Собеседница убедила пострадавшую получить оплату за товар на банковскую карту. После этого курьер должен был доставить покупку. Витебчанка перешла по присланной ссылке. Внешний вид страницы не вызвал сомнений у девушки. При этом она не обратила внимание на то, что доменное имя страницы было неверным.

На этом сайте потерпевшая ввела данные своей карты и СМС-коды от банка. Благодаря этому, мошенники получили доступ к ее персональной информации и завладели всеми деньгами на карте. Общая сумма ущерба составила более 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Новополоцка, перейдя по фишинговой ссылке на сайт, похожий на «Куфар» лишилась 200 рублей

Витебск мошенничество
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