В Витебске мужчина разгромил квартиру своей бывшей девушки

В Витебске 39-летний мужчина разгромил квартиру своей бывшей девушки, в которой помогал делать ремонт. Об этом сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз (ГКСЭ).

«Некогда женщина инициировала расставание с молодым человеком, однако тот не терял надежды на воссоединение. Для этого доведенный до отчаяния мужчина даже использовал практически единственный свой козырь — золотые руки, оказывая бывшей пассии помощь по ремонту в съемном жилье, когда там уже поселился ее новый возлюбленный. Однако в один прекрасный момент он понял, что достичь желаемого таким образом не удастся, и решил поставить жирную точку в отношениях. Хорошенько приняв на грудь, проник в дом в отсутствие хозяев и принялся нещадно крушить все, во что в свое время вложил душу», — рассказали в комитете. Больше всего досталось санузлу.

Вернувшись домой и увидев разгром, женщина вызвала милицию. Прибывшие эксперты нашли отпечатки пальцев, по которым и установили личность погромщика.

Но девушка отказалась писать заявление на бывшего парня и привлекать его к ответственности.