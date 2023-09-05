В Ушачском районе «бесправник» на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ

Инцидент произошёл на 89-м километре автодороги Р-113 “Сенно-Бешенковичи-Ушачи”.

Внимание инспекторов привлёк мотоцикл “MINSK”, который двигался во встречном направлении. Сотрудниками ГАИ был подан сигнал об остановке включением проблесковых маячков синего и красного цвета, однако мотоциклист проигнорировал требование об остановке и продолжил движение.

Экипаж ГАИ продолжил преследование мотоциклиста.

66-летний мужчина попытался спрятаться в лесном массиве вместе с транспортным средством, однако вскоре был задержан.

В отношении водителя составлены административные материалы за неоднократную не остановку по требованию сотрудников, а также за управление транспортным средством, не имея права управления.