В Ушачском районе «бесправник» на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ

Витебская область
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Инцидент произошёл на 89-м километре автодороги Р-113 “Сенно-Бешенковичи-Ушачи”.

Внимание инспекторов привлёк мотоцикл “MINSK”, который двигался во встречном направлении. Сотрудниками ГАИ был подан сигнал об остановке включением проблесковых маячков синего и красного цвета, однако мотоциклист проигнорировал требование об остановке и продолжил движение.

Экипаж ГАИ продолжил преследование мотоциклиста.

66-летний мужчина попытался спрятаться в лесном массиве вместе с транспортным средством, однако вскоре был задержан.

В отношении водителя составлены административные материалы за неоднократную не остановку по требованию сотрудников, а также за управление транспортным средством, не имея права управления.

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