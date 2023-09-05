Житель Оршанского района нелегально занимался междугородними перевозками

Витебская область
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Желание заработать на нелегальных перевозках пассажиров порой оборачивается ужасными последствиями. Так,  в ходе оперативных контрольных мероприятий было установлено, что житель Оршанского района нелегально занимался междугородними перевозками.

С февраля по август 2023 года, временно неработающий мужчина, занимался междугородными перевозками без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Мужчина возил пассажиров по маршруту Орша – Витебск – Могилев – Москва, а клиентскую базу нарабатывал и пополнял с помощью странички в социальной сети ВКонтакте.

По информации областной налоговой инспекции, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст.13.3 КоАП РБ «Незаконная предпринимательская деятельность».

Материалы направлены для рассмотрения в экономический суд Витебской области. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также до 100 процентов от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

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