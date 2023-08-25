В Толочинском районе после укусов ос погибла женщина

Витебская область
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Жительница Толочинского района умерла от укусов ос.

Как выяснилось, пенсионерка работала на приусадебном участке. В какой-то момент на нее неожиданно напали и несколько раз в разные части теле укусили осы. Женщина почувствовала себя плохо, она забежала в дом и обо все рассказала мужу.

После этого сельчанка потеряла сознание и умерла до приезда скорой помощи. Супруг пытался реанимировать женщину, но не сумел. Медикам мужчина рассказал, что у погибшее раньше уже отмечалась аллергическая реакция на укусы насекомых.

Отметим, что в августе-сентябре у пчел, ос и шершней наступает период наибольшей активности и нередко люди становятся жертвами укусов этих насекомых. Так, 22 августа рой шершней напал на отдыхающих турбазы под Витебском, один из них чуть не умер.

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