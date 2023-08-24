Сотни шершней атаковали отдыхающих на озере под Витебском

Сотни шершней атаковали отдыхающих на водоеме под Витебском. Все случилось вблизи турбазы «Верасы» на озере Белом. Одного человека насекомые закусали чуть ли не до смерти, его едва успели спасти сотрудники МЧС.

Второй потерпевший получил намного меньше укусов и успел отбежать на безопасное расстояние. После атаки на людей шершни облепили старую березу неподалеку — на ней располагалось их гнездо — и больше не проявляли интереса к отдыхающим.

Что стало причиной нападения насекомых? Почему шершни повели себя так агрессивно?

По словам начальника городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сергея Лазуко, вотличие от ос, шершни, как правило, не нападают на людей, если их не беспокоить. Действует принцип: человек не трогает насекомое, и оно его не замечает. Укус шершня болезненный и может быть смертельно опасным для аллергиков. Если вы вдруг увидели гнездо шершней, лучше спокойно отойдите — резкие движения могут быть расценены как угроза и послужат сигналом к атаке.