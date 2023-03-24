В Витебском районе зарегистрирован первый случай укуса клеща

Витебская область
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С потеплением и таянием снега риск лесных прогулок возрастает в связи с возможной атакой клещей. Так, в Витебской области зарегистрировали первый в этом году случай укуса клеща. Его сняли с ребенка.

Стоит отметить, что иксодовый клещ может быть переносчиком девяти возбудителей инфекционных заболеваний. Из них на территории г. Витебска и Витебского района регистрируется Лайм – боррелиоз (болезнь Лайма).

Всего с начала года зарегистрировано 13 случаев болезни Лайма среди жителей г. Витебска и Витебского района, из них 12 – связаны с укусами в осенний период прошлого года.

«Самые главные враги человека в дикой природе; это он сам, незнакомый человек и клещи»

Витебская область здоровье
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