В Витебском районе BMW заехал в озеро

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На пляже водоема Сосно в городском поселке Должа внедорожник BMW решил искупаться вместе с другими отдыхающими. Автомобиль проехал через весь пляж, где было много людей. На прицепе был гидроцикл. На нем катались три человека, в том числе дети.

Вскоре водитель был найден сотрудниками ГАИ. В отношении него приняты меры административного воздействия.

Отметим, что нарушение может грозить штрафом в размере до 10 базовых величин (до 370 рублей), для ИП — до 25 базовых величин (до 925 рублей), а для юридического лица — до 50 базовых величин (до 1850 рублей).

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