Цифры шокируют: минус 5 лет жизни из-за соцсетей

Согласно результатам недавно проведенного исследования, около 60% людей во всем мире являются активными пользователями социальных сетей. У среднестатистического человека в среднем более двух часов в день уходит на это занятие. И это не только посещение официального сайта Pokerdom. Для 4,8 млрд. пользователей социальные сети (Vkontakte, Twitter, Facebook, Instagram, Mail.ru, Google+, Одноклассники, различные мессенджеры и т.д.) – неотъемлемая часть жизни, ежедневный ритуал и, конечно же, основной способ связи. Ежегодно, начиная с 2010 года, 30 июня даже отмечают День социальных сетей как напоминание о том, что соцсети прочно вошли в жизнь каждого человека и существенно повлияли на глобальную коммуникацию человечества.

MySpace – одна из первых социальных сетей, пользующаяся популярностью

MySpace – первая социальная платформа, которую каждый месяц в 2004 году посещал 1 000 000 уникальных пользователей. Однако время шло, инновационные технологии развивались с бешеными темпами и уже сегодня социальные сети пользуются грандиозной популярностью. Как показывает статистика, активными пользователями социальных сетей являются почти 60% людей.

Какой социальной платформе принадлежит первенство в 2023 году?

Facebook – самая распространенная социальная сеть состоянием на сегодня. Согласно официальным подсчетам, эту платформу каждый месяц посещает более 2 960 000 000 уникальных пользователей. Ее основателю, Марку Цукенбергу удалось полностью изменить мир социальных сетей, ведь изначально Facebook создавался как платформа для коллажей, однако это не помешало платформе быстро стать популярной во всем мире.

Позднее Facebook переименовали на Meta и сейчас компания является владельцем четырех крупнейших платформ во всем мире – Facebook, WhatsApp, Instagram и WFacebook Messenger. Ежемесячный охват первых трех соцсетей – минимум 2 млрд. уникальных пользователей.

Грандиозный проект YouTube, работающий с 2005 года, по количеству юзеров мало чем уступает вышеупомянутым социальным сетям. Его аудитория составляет 2,51 млрд. На третьем и четвертом месте оказались WhatsApp, Instagram. Как отмечалось ранее, их количество активных пользователей составляет не менее двух миллиардов.

Средняя продолжительность использования соцсетей: интересная статистика

Согласно данным исследований, проведенных компанией DataReportal, среднестатистический человек каждый день тратит на социальные сети не менее 2,5 часов. После нехитрых подсчетов удалось выяснить, что за год на это занятие у многих пользователей уходит примерно 864 часа. А теперь минутка внимания: это 36 дней, больше месяца.

Учитывая то, что средняя продолжительность жизни человека – 72 года, а минимально допустимый возраст для использования социальных платформ – 16 лет, то многие пользователи проводят в социальных сетях примерно пять с половиной лет.

Пользователи тратят свое время на соцсети по разным причинам. С помощью социальных платформ можно общаться с другими пользователями, независимо от их местонахождения, развлекаться, а также получать актуальную информацию, читать свежие новости.

Однако есть и обратный эффект от использования социальных сетей. Речь идет об их негативном влиянии на психическое здоровье человека. Согласно некоторым данным, у многих подростков из-за регулярного и длительного пользования социальными сетями развивалось депрессивное состояние. Именно поэтому важно с умом подходить к этому вопросу и не просиживать в социальных сетях слишком много времени, забывая о существовании реального мира, реальных людей.