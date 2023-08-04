Житель Витебска намеревался совершить суицид

Житель областного центра решил покончить жизнь самоубийством после застолья вечером 29 июля. Об этом намерении правоохранителям сообщил его друг, позвонив в Железнодорожный РОВД около 21.00. Мужчина рассказал, что приятель ушел на крышу одной из многоэтажек по улице Титова, с которой собирался прыгнуть.

После получасового общения участковому милиционеру удалось убедить 43-летнего мужчину сойти с парапета, а затем — схватить его и прижать к крыше. Витебчанина передали медицинским работникам.