Житель Витебска намеревался совершить суицид

Витебск
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Житель областного центра решил покончить жизнь самоубийством после застолья вечером 29 июля. Об этом намерении правоохранителям сообщил его друг, позвонив в Железнодорожный РОВД около 21.00. Мужчина рассказал, что приятель ушел на крышу одной из многоэтажек по улице Титова, с которой собирался прыгнуть.

После получасового общения участковому милиционеру удалось убедить 43-летнего мужчину сойти с парапета, а затем — схватить его и прижать к крыше. Витебчанина передали медицинским работникам.

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