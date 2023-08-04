Налоговые инспекции Витебской области выявили скрытые от налогообложения доходы у 173 жителей

За шесть месяцев налоговые инспекции Витебщины выявили скрытые от налогообложения доходы у 173 жителей области.

Живущим не по средствам гражданам дополнительно предъявлено к уплате более одного миллиона сорока шести тысяч рублей подоходного налога.

При этом размер сокрытых от налогообложения доходов, исчисленных налоговыми органами исходя из сумм превышения расходов над доходами, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

В числе тех, кто, как установлено, тратит больше, чем легально зарабатывает, оказались 15 человек, официально нигде не трудоустроенные. Им придется доплатить суммарно около 67 тысяч рублей.