Налоговые инспекции Витебской области выявили скрытые от налогообложения доходы у 173 жителей

Витебская область
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За шесть месяцев налоговые инспекции Витебщины выявили скрытые от налогообложения доходы у 173 жителей области.

Живущим не по средствам гражданам дополнительно предъявлено к уплате более одного миллиона сорока шести тысяч рублей подоходного налога.

При этом размер сокрытых от налогообложения доходов, исчисленных налоговыми органами исходя из сумм превышения расходов над доходами, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

В числе тех, кто, как установлено, тратит больше, чем легально зарабатывает, оказались 15 человек, официально нигде не трудоустроенные. Им придется доплатить суммарно около 67 тысяч рублей.

В 2017 году налоговая выявила 6 370 граждан, имеющих скрытые доходы

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