За взятки задержан сотрудник проектной организации

Витебск
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Оперативники БЭП Витебщины вскрыли факты взяточничества главным инженером ряда проектов агросооружений. Общая сумма взяток составила более 7 тысяч рублей.

Установлено, что 42-летний фигурант за незаконное вознаграждение неоднократно вносил изменения в документацию по строительству ангаров для сельхозтехники, зернохранилищ и молочно-товарных ферм. В интересах коммерческой структуры-подрядчика мужчина искусственно завышал количество строительных работ, необходимых к выполнению. В “благодарность” получал товарно-материальные ценности, услуги по ремонту квартиры и благоустройству дачного участка.

Следователями в отношении должностного лица возбуждены уголовные дела за получение взяток.

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