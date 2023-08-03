За взятки задержан сотрудник проектной организации

Оперативники БЭП Витебщины вскрыли факты взяточничества главным инженером ряда проектов агросооружений. Общая сумма взяток составила более 7 тысяч рублей.

Установлено, что 42-летний фигурант за незаконное вознаграждение неоднократно вносил изменения в документацию по строительству ангаров для сельхозтехники, зернохранилищ и молочно-товарных ферм. В интересах коммерческой структуры-подрядчика мужчина искусственно завышал количество строительных работ, необходимых к выполнению. В “благодарность” получал товарно-материальные ценности, услуги по ремонту квартиры и благоустройству дачного участка.

Следователями в отношении должностного лица возбуждены уголовные дела за получение взяток.