На Светлану Лупач из Глубокого завели уголовное дело

На Светлану Лупач из Глубокого, дочь уехавшего два года назад журналиста Дмитрия Лупача, завели уголовное дело по «народной» статье о протестах. Еще в мае ее задержали на отдыхе с друзьями.

Дочь глубокского журналиста Дмитрия Лупача Светлану задержали в начале мая, когда она отдыхала за городом с компанией. Ее друзей вскоре отпустили, а саму девушку приговорили к 10 суткам ареста за «распространение экстремистских материалов». Следующий суд назначил ей по этой же статье штраф в 25 базовых величин.

После этого Светлану снова задержали и поместили в СИЗО Витебска. На нее завели уголовное дело по статье о «грубом нарушении общественного порядка» (ст. 342 УК).