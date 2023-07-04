Пьяный житель Витебска стрелял из пневматики по подъезду жилого дома

В Витебске пьяный молодой человек стрелял из пневматического пистолета по подъезду дома. Инцидент произошел 1 июля, когда 22-летний житель областного центра пригласил в гости на застолье двух знакомых. Примерно в полночь хозяин квартиры и два его товарища (в возрасте 20 лет и 21 года) подъехали к дому на такси.

Молодой человек задумал напугать приятелей и достал пневматический пистолет. Он выстрелил, направив оружие в сторону двери подъезда, после чего навел его на гостей и в шутку стал запугивать. Все это попало на камеру видеонаблюдения и оказалось в интернете.

Пистолет не был заряжен патронами, однако прозвучавший во дворе хлопок от холостого выстрела был хорошо слышен.

Стрелявшего задержали, за мелкое хулиганство его привлекли к административной ответственности.