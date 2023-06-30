Большая часть саженцев деревьев и кустарников в Витебске погибает

Как было установлено КГК, дорожными службами приняты лишь частичные меры по посадке новых взамен погибших деревьев на развязках дорог Витебского района.

В осенний период 2022 года было пересажено менее половины деревьев, не прижившихся в 2021 – 2022 годы, при этом погибшие деревья и кустарники до настоящего времени не удалены. Более того, значительная часть вновь посаженных растений также погибла.

Кроме того, выявлены факты отсутствия контроля за приживаемостью объектов растительного мира в самом Витебске. В результате ненадлежащего ухода большая часть саженцев деревьев и кустарников погибает. В настоящее время Комитетом проводится комплексная оценка состояния зеленого хозяйства области.