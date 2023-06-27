Когда возникает необходимость перевезти груз по Могилеву и близлежащим к городу районам, на первый план выходят факторы стоимости услуг и надежности исполнителя заказа. И вот тогда есть смысл обратить внимание на компанию vozim.by, номера один по рейтингу агрегатора транспортных услуг ati.su по Республике Беларусь. В этом случае и грузоперевозки Могилев цены по городу будут приемлемыми и ниже, чем у конкурентов, и фирменная оперативность транспортировки будет присутствовать, ведь vozim.by доставляет груз из любой точки страны за одни сутки. Надежность перевозчика, работающего на этом рынке более 13лет, на высоком уровне, все грузы страхуются, а исполнитель несет за их сохранность и целостность по договору полную ответственность.

Заказ в vozim.by – гарантия низких цен

Ценообразование в компании прозрачное, вы сами на сайте можете предварительно посчитать предполагаемую стоимость отправки в зависимости от веса и объемных показателей груза, маршрута, расстояния и срочности перевозки и убедиться, что это самая конкурентная стоимость перевозки по Могилеву. Кроме того, при оформлении заявки вы получите:

20-процентную скидку на первый заказ;

бонусы постоянного клиента, если продолжите сотрудничать с vozim.by;

отсрочку по платежу до 50 суток;

возможность применить удобную для вас форму оплаты безналом, налом или банковской картой;

ответственное хранение на собственных складах компании по льготной цене и другие преференции.

Грузоперевозки Могилев цены по городу с учетом этих дополнительных плюсов – вне конкуренции!

Какие еще имеются преимущества?

Многочисленные клиенты компании в своих позитивных отзывах о ее работе фокусируют внимание на следующих достоинствах:

Исключительная оперативность перевозки. Использование собственного транспорта с отличным техническим состоянием. Отлаженная диспетчеризация с рациональными маршрутами, оповещением получателя о прибытии груза, слежение за транспортировкой в пути онлайн. Возможность для клиента также участвовать в контроле за перемещением отправления с помощью кнопки “Отследить заявку” на сайте. Наличие личного менеджера по каждому заказу, с которым решаются любые вопросы.

Все эти преимущества и создают vozim.by реноме лучшего перевозчика, делающего все для комфорта своих клиентов.

Удобство предоставления услуг

Так что если нужно отвезти груз в Могилеве по низкой цене, заходите на сайт и оформляйте заявку, все остальное – в компетенции vozim.by. Для этого воспользуйтесь одним из трех способов:

позвоните в офис с удобными часами работы в ежедневном режиме (будни 8-22, выходные 9-22);

направьте заявку по электронной почте;

оставьте свой контакт в спецформе на сайте, и вам тут же перезвонят, согласуют окончательную стоимость услуги и обговорят все нюансы перевозки.

Дальше пойдет отлаженный до мелочей перевозочный процесс vozim.by, которым вы останетесь довольны!