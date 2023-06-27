Владелицу цветочного бизнеса оштрафовали за антивоенные изображения в соцсетях

В ее аккаунтах милиционеры заметили изображения флага Украины и другие изображения на тему российской агрессии против Украины. Также они нашли репосты с «экстремистских» информационных ресурсов.
Судья суда Полоцка и Полоцкого района Янина Мацулевич оштрафовала Кондратскую на 4440 рублей (120 базовых величин) по двум статьям — 24.23 КоАП (незаконное пикетирование) и 19.11 КоАП (распространение «экстремистской» информационной продукции).
Женщина воспитывает двоих детей, в том числе дошкольницу Ивонну, в честь которой она назвала и сеть своих магазинов, торгующих цветами, игрушками и другими товарами для подарков. Магазины работают в Полоцке, Новополоцке, Верхнедвинске, Миорах, Ушачах.
В Витебске директора фирмы отправили на 20 суток в ИВС за пикетирование в авто