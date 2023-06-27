Владелицу цветочного бизнеса оштрафовали за антивоенные изображения в соцсетях

Беззаконие
Автор Опубликовано

В ее аккаунтах милиционеры заметили изображения флага Украины и другие изображения на тему российской агрессии против Украины. Также они нашли репосты с «экстремистских» информационных ресурсов.

Судья суда Полоцка и Полоцкого района Янина Мацулевич оштрафовала Кондратскую на 4440 рублей (120 базовых величин) по двум статьям — 24.23 КоАП (незаконное пикетирование) и 19.11 КоАП (распространение «экстремистской» информационной продукции).

Женщина воспитывает двоих детей, в том числе дошкольницу Ивонну, в честь которой она назвала и сеть своих магазинов, торгующих цветами, игрушками и другими товарами для подарков. Магазины работают в Полоцке, Новополоцке, Верхнедвинске, Миорах, Ушачах.

В Витебске директора фирмы отправили на 20 суток в ИВС за пикетирование в авто

беззаконие витебщина пикетирование террор
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.