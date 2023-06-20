Незаконный ввоз крупной партии одежды, обуви и косметики стоимостью более 2 млн. рублей пресекли витебские таможенники

Крупную партию одежды, обуви и косметики, общей стоимостью более 2 млн. рублей пытались незаконно ввезти из Германии. Чтобы сэкономить на таможенных платежах более полумиллиона рублей, в документах не указали часть перемещаемых товаров.

Два грузовых автомобиля, принадлежащих казахскому перевозчику, на территорию ЕАЭС въехали через пункт пропуска «Григоровщина». По документам в грузовиках перемещали брендовую одежду, обувь и косметику. При проведении таможенного досмотра витебские таможенники установили, что фактическое количество товаров, находившееся в двух транспортных средствах, оказалось больше заявленного в документах на 20 тыс. единиц.

Недостоверные сведения о перемещаемых грузах позволили бы снизить размер уплаты таможенных платежей в общей сложности почти на 550 тыс. рублей.

По данным фактам нарушения законодательства Витебской таможней начаты административные процессы. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.