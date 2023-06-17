На Лепельщине задержали владельца агроусадьбы и музыканта Василия Шкиндера

Главное
Автор Опубликовано

13 июня лепельские милиционеры задержали владельца агроусадьбы «Поўсвіж», музыканта и собирателя фольклора Василия Шкиндера.

Судья Лепельского районного суда Наталья Сушко арестовала его на 15 суток. Что стало поводом для задержания и ареста, пока неизвестно.

Василий Шкиндер на своей усадьбе он ежегодно устраивал известный фестиваль «Жнівень», куда съезжались беларуские музыканты, художники, ремесленники и другие любители беларуской культуры. Также там проводились художественные пленэры, мастер-классы ремесленников, выставки и другие интересные мероприятия.

Ранее силовики у общественного активиста из Лепельщины проводили также обыск, но ничего запрещенного не нашли.

Шесть деканов Полоцкого университета подали заявления об увольнении

Витебская область репрессии
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.