На Лепельщине задержали владельца агроусадьбы и музыканта Василия Шкиндера

13 июня лепельские милиционеры задержали владельца агроусадьбы «Поўсвіж», музыканта и собирателя фольклора Василия Шкиндера.

Судья Лепельского районного суда Наталья Сушко арестовала его на 15 суток. Что стало поводом для задержания и ареста, пока неизвестно.

Василий Шкиндер на своей усадьбе он ежегодно устраивал известный фестиваль «Жнівень», куда съезжались беларуские музыканты, художники, ремесленники и другие любители беларуской культуры. Также там проводились художественные пленэры, мастер-классы ремесленников, выставки и другие интересные мероприятия.

Ранее силовики у общественного активиста из Лепельщины проводили также обыск, но ничего запрещенного не нашли.