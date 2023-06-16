Деятельность четырех наркозакладчиков пресекли в Витебской области

Оперативники задержали 33-летнего мужчину в Витебске 1 декабря 2022 года. Наркозакладчик приехал в областной центр, забрал очередную партию запрещенного товара. Сотрудники милиции встретили его по пути на съемную квартиру, где мужчина собирался расфасовать вещество. Выяснилось, что он начал работать на наркошоп осенью 2022 года. Денежное вознаграждение фигурант получал после выполнения поручений от куратора. Информацию в мобильном телефоне мужчины проанализировали специалисты. В итоге им удалось установить еще троих закладчиков, работавших на тот же интернет-магазин по продаже психотропов и наркотиков. Возраст фигурантов составил 16, 18 и 32 года. Все трое задержаны.

Обвиняемых и свидетелей допросили сотрудники СК. К материалам дела приобщили заключения экспертиз, которые провели в УГКСЭ по региону. Кроме того, в мобильном телефоне 16-летнего парня нашли записку для родных, в которой тот просит прощение за работу закладчиком и говорит об употреблении запрещенных веществ.

Всем четверым предъявили обвинение за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозку психотропных веществ, совершенные в отношении психотропных веществ в крупном размере, в отношении особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой по ч.4 ст.328 УК. Дополнительно 18-летний парень и 33-летний фигурант проходят по ч.1 ст.328 УК за незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку психотропов. Они заключены под стражу. Материалы уголовного дела, расследование которого продолжается, передали прокурору для направления в суд.