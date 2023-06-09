В Витебской области до 1 июля запрещено ловить сома

Витебская область
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В Витебской области с 31 мая по 1 июля действует запрет на лов сома. Поэтому при поимке в период запрета данная рыба должна быть выпущена обратно в водоем в неповрежденном состоянии.

При лове сома вне периода запрета его размер должен составлять не менее 70 сантиметров. Измерение рыбы проводится от кончика рта до основания средних лучей хвостового плавника (то есть хвостовой плавник в длину рыбы не входит). Вылов особей, не достигших промысловой меры, разрешен не более 20 % от количества выловленной рыбы данного вида.

С 31 мая в Витебской области устанавливается запрет на лов сома

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