Заведующая частным магазином в Полоцке совершила хищение из кассы

Жительница Полоцка решила поправить свое материальное положение. Женщина работала заведующей частным магазином. И решила для реализации своих планов злоупотребить служебным положением.

Заведующая магазином давала распоряжения продавцам, чтобы они забирали деньги из кассы, непродовольственные и продовольственные товары, и передавали ей.

Подчиненным заведующий говорила, что потом оплатит за товар и вернет деньги, которые ей передали. Но слово свое обвиняемая не сдержала. За 3 месяца женщина, злоупотребив своими служебными полномочиями, незаконно присвоила имущество и деньги на сумму свыше 5000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела и в суде женщина признала свою вину, раскаявшись в содеянном. Но от наказания это ее не спасло.

Суд приговорил полочанку к 2 годам лишения свободы. Наказание не будет приведено в исполнение, если она в течение двухлетнего испытательного срока не совершит нового преступления. Также осужденная обязана уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 1480 рублей. Приговор вступил в законную силу.