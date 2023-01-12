Парень из Городка одалживал деньги у знакомых и проигрывал их на ставках

Криминал
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Молодой парень из Городка в 2022 году ввел в заблуждение минимум семь знакомых, у которых занял различные суммы денег.

Получая очередной заем, он обещал вернуть деньги, однако взятые на себя обязательства не выполнил, а полученные деньги проиграл, делая ставки в букмекерских конторах. В результате общий ущерб составил более 3500 рублей.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается.

Поскольку подозреваемый учился в Минске и Витебске, у следователей имеются основания полагать, что фактов его противоправной деятельности может быть больше.

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