Житель Витебска украл электросамокат и разобрал его

В милицию обратились представители компании, которая сдает в аренду электросамокаты.

Они сообщили, что одно из их средств персональной мобильности перестало выходить на связь и было похищено. Случилось это в центре города несколько дней назад. Владельцы оценили пропажу в сумму 2000 рублей.

Поисками занялись сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД. Сыщики установили вора и обстоятельства кражи.

Выяснилось, что чужое имущество приглянулось 27-летнему жителю Витебска. Он в сопровождении двух подруг возвращался домой из ночного клуба. На пути, на тротуаре и находился электросамокат. Мужчина закатил его домой, а там разобрал. Из всех деталей ему удалось впоследствии продать только одну. При этом он выручил за неё всего 50 рублей.

В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело за кражу.