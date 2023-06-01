Житель Витебска украл электросамокат и разобрал его

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В милицию обратились представители компании, которая сдает в аренду электросамокаты.

Они сообщили, что одно из их средств персональной мобильности перестало выходить на связь и было похищено. Случилось это в центре города несколько дней назад. Владельцы оценили пропажу в сумму 2000 рублей.

Поисками занялись сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД. Сыщики установили вора и обстоятельства кражи.

Выяснилось, что чужое имущество приглянулось 27-летнему жителю Витебска. Он в сопровождении двух подруг возвращался домой из ночного клуба. На пути, на тротуаре и находился электросамокат. Мужчина закатил его домой, а там разобрал. Из всех деталей ему удалось впоследствии продать только одну. При этом он выручил за неё всего 50 рублей.

В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело за кражу.

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