В Лепельском районе столкнулись мотоцикл и легковушка

ДТП
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Авария произошла днем 29 мая на 118-м километре автодороги P-86 Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель.

По предварительным данным, 23- летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны д. Заслоново в направлении г. Лепеля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Hyundai, который совершал левый поворот.

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир мотоцикла с полученными в результате ДТП травмами доставлены в  больницу.

ДТП в Витебском районе. Столкнулись два автомобиля, грузовик перевернулся

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