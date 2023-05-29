В Лепельском районе столкнулись мотоцикл и легковушка

Авария произошла днем 29 мая на 118-м километре автодороги P-86 Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель.

По предварительным данным, 23- летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны д. Заслоново в направлении г. Лепеля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Hyundai, который совершал левый поворот.

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир мотоцикла с полученными в результате ДТП травмами доставлены в больницу.