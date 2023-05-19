ДТП в Витебском районе. Столкнулись два автомобиля, грузовик перевернулся

Авария произошла 19 мая около 17 часов на 21-м километре автодороги Р-49.

По предварительной информации, 30-летний водитель Аudi при совершении обгона на обозначеном перекрёстке совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и осуществляющим левый поворот автомобилем “Газель”, которым управлял житель Витебска 1973 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и ехавшие с ним пассажиры (2022 и 1999 г.р.) были переданы медикам.

Обгон – один из самых опасных манёвров на дороге. Он запрещен на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках.