Подросток из Витебска решил обокрасть отца и попал в милицию

В Витебске 14-летний подросток украл деньги у отца, только что вернувшегося с заработков. Но купюра оказалась ненастоящей.
Выяснилось, что глава семьи работает в России. После того как его рассчитали, по приезде домой мужчина заметил, что одна из купюр номиналом в 5000 рублей оказалась фальшивой. Выбрасывать ее не стал, а оставил в общей куче денег.
Спустя некоторое время его 14-летний сын залез в заначку родителя. И случайно взял именно фальшивку.
При попытке обмена в банке подростка задержали. Милиция проводит разбирательство, а парня поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
В Новополоцке пенсионерка сделала уборку и нашла доллары, но в банке деньги не приняли