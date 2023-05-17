Подросток из Витебска решил обокрасть отца и попал в милицию

В Витебске 14-летний подросток украл деньги у отца, только что вернувшегося с заработков. Но купюра оказалась ненастоящей.

Выяснилось, что глава семьи работает в России. После того как его рассчитали, по приезде домой мужчина заметил, что одна из купюр номиналом в 5000 рублей оказалась фальшивой. Выбрасывать ее не стал, а оставил в общей куче денег.