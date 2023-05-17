Подросток из Витебска решил обокрасть отца и попал в милицию

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В Витебске 14-летний подросток украл деньги у отца, только что вернувшегося с заработков. Но купюра оказалась ненастоящей.

Выяснилось, что глава семьи работает в России. После того как его рассчитали, по приезде домой мужчина заметил, что одна из купюр номиналом в 5000 рублей оказалась фальшивой. Выбрасывать ее не стал, а оставил в общей куче денег.

Спустя некоторое время его 14-летний сын залез в заначку родителя. И случайно взял именно фальшивку.

При попытке обмена в банке подростка задержали. Милиция проводит разбирательство, а парня поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

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Витебск криминал происшествие
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