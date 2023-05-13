Пьяный житель Новополоцка жестоко убил соседскую кошку

Вынесен приговор жителю Новополоцка, который убил о стену одну из девяти кошек соседки его матери.

Инцидент произошел в конце октября прошлого года, когда хозяйка животных была в отъезде. Вернувшись из деревни, женщина не досчиталась одной из девяти кошек, сутки ее искала, пока соседи не рассказали о гибели питомца.

Как было установлено в суде, в тот день подсудимый гостил с братом у матери. Он пил пиво, а затем решил выйти покурить. В подъезде мужчина увидел белую кошку, которая, как он знал, принадлежала соседке матери.

Мужчина уверяет, что его раздражал запах в подъезде, который проникал туда из квартиры, где жили животные. Поэтому он схватил кошку за холку и бросил ее в стену подъезда, затем он снова схватил ее, вынес на улицу и бросил в стену дома. В результате животное получило тяжелые травмы и погибло.

В суде новополочанин вину признал полностью, однако не согласился с сумой морального ущерба в 2500 рублей, которую требовала выплатить хозяйка кошки.

В результате суд признал его виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. На основании части 1 статьи 339-1 УК, мужчину приговорили к штрафу в размере 6600 рублей. Также он выплатить владелице убитой кошки 300 рублей в качестве компенсации морального вреда.