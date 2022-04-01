Житель Витебска сбросил собаку с 5 этажа

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Сотрудники Октябрьского РОВД города Витебска зафиксировали факт жестокого обращения с животным, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратилась витебчанка, которая сообщила, что её супруг сбросил с балкона 5 этажа её собаку. В результате падения с высоты питомец погиб.

В ходе расследования мужчина заявил, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения. Около 4 часов дня он вернулся домой с прогулки с собакой, которая спустя некоторое время справила нужду в коридоре жилого помещения. Вследствие чего обвиняемый разозлился и решил избавиться от собаки самым жестоким образом.

Сотрудники милиции выяснили, что хозяин позвал собаку на балкон, после чего сбросил ее вниз.

После возвращения супруги с работы, он спрятал труп домашнего животного в сугроб.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Фото УВД Витебского облисполкома.

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