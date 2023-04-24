В Оршанском районе большегрузом управлял пьяный водитель

20 апреля сотрудникам ГАИ УВД Оршанского райисполкома, от проезжающего водителя поступила информация, что в сторону АЗС движется грузовой тягач «Scania» с полуприцепом, за рулем которого может находиться нетрезвый водитель.

Спустя несколько минут машина была обнаружена и остановлена инспекторами ДПС.

Подойдя к тягачу сотрудники ГАИ потребовали водителя заглушить двигатель, открыть дверь и выйти из машины. На неоднократные требования он не реагировал, выходить из машины отказался. По визуальным признакам мужчина был пьян.

Освидетельствование показало, что 35-летний житель Гродненской области находится в состоянии алкогольного опьянения.