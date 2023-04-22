Почти Br38 млн направят на субсидирование транспорта в Витебской области

На 1,3 миллиона рублей больше чем в прошлом году получат транспортные организации из бюджета Витебской области. Но новая техника появится только в конце года.

В прошлом году за счет средств областного бюджета было закуплено 84 единицы техники: 4 троллейбуса, десять автобусов МАЗ203, 60 автобусов категории М2 МАЗ-281 и 10 автобусов МАЗ 257.

На обновление парка подвижного состава, включая лизинговые платежи по договорам прошлых лет, в прошлом году было направлено 18 900 000 рублей. Однако предусмотренные госпрограммой объемы закупок и финансирования на приобретение этого транспорта недостаточны для обновления подвижного состава в нужном количестве.

Приняты решения Витебского областного исполнительного комитета, которые предусматривают закупку в общей сложности 49 автобусов по договорам финансовой аренды на условиях. «Промагролизинг» закупил указанную пассажирскую технику для последующей передачи ОАО «Витебскоблавтотранс» в конце этого – начале следующего года. Ее будут использовать по автобусным маршрутам в Витебске, Орше и Полоцке.