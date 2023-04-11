Водитель предприятия в Новополоцке за месяц похитил почти 500 литров топлива

57-летнийо работник одного из предприятий Новополоцка за месяц похитил 480 литров топлива. Причиненный им ущерб оценили более чем в Br1,1 тыс.

Следствие установило, что с февраля по март 2023 года мужчина имел допуск к казенной солярке и пользовался этим в собственных интересах. Несколько раз в течение месяца на различных заправках Новополоцка он вместо казенного бака заливал топливо себе. В результате похищенными оказались 480 литров солярки.

За содеянное в отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.